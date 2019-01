'Tive que correr pra emergência', conta Iza sobre acidente em lua de mel

16/01/2019 | 16:11



A cantora Iza revelou que passou por um susto ao sofrer um acidente logo no segundo dia de sua lua de mel com o marido, o produtor musical Sérgio Santos, com quem se casou há cerca de um mês.

"Tive que ficar 24 horas com esse curativo, de repouso, sem me expor ao sol. Algo entrou no meu olho e me causou um arranhão na parte interna da pálpebra. Uma dor horrorosa, tive que correr pra emergência", relatou Iza.

Iza ressalta que, após o acidente, pôde "curtir a praia, mergulhar e fazer tudo que que queria sem dor ou preocupação".

A cantora também refletiu sobre seu matrimônio: "No nosso casamento, viveremos todos os tipos de dias. E em todos eles nos amaremos muito. E cuidaremos muito um do outro, assim como você cuidou de mim. Obrigada, meu amor!"

