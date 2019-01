Gabi Brandt ganha carro de 160 mil reais de Saulo Pôncio e casal pede dinheiro para lua de mel

16/01/2019 | 16:10



Gabi Brandt não tem do que se queixar! A participante do De Férias com o Ex está de casamento marcado, esperando um filho e na última terça-feira, dia 15, a noiva de Saulo Pôncio completou 23 anos de idade e ganhou um super presente do futuro marido: um carro estimado no valor de 160 mil reais.

Mas apesar de ostentar um carrão desses, o casal, que subirá ao altar na próxima sexta-feira, dia 18, dispensou presentes de casamento. Ao invés dos tradicionais utensílios domésticos, os noivos pediram dinheiro aos convidados, para ajudar na lua de mel. Nos Stories, o cantor explicou como funcionará:

- Seu presente se transformará em nossa lua de mel. Deposite o valor do presente na urna.

A cerimônia será realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Mas o destino da lua de mel ainda é um mistério.