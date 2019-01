Começo promissor

Do Diário do Grande ABC



16/01/2019 | 16:07



O Grande ABC, de aproximadamente 2,7 milhões de pessoas e quarto polo gerador de riquezas do País, de fato voltou ao radar do governo com a posse de João Doria, que, ao contrário do seu antecessor, Márcio França, sabe da importância que as sete cidades podem ter no projeto de recolocar o Estado no trilho do desenvolvimento. Depois de nomear dois representantes da região para funções-chaves da administração, ele mostrou ontem que está disposto a ter olhar especial para as necessidades da população.

Não por acaso, Doria escolheu São Bernardo para uma de suas primeiras missões oficiais à frente do cargo, no qual completa hoje exatamente 16 dias. Mais do que reforçar parceria com o prefeito Orlando Morando, principal cabo eleitoral durante a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, aproveitou a passagem pela cidade para reafirmar a disposição do governo de destravar as obras da Linha 18-Bronze, sistema por monotrilho que ligará o Grande ABC ao Metrô, na Capital. Projeto iniciado em 2014 e que deveria ser entregue ano passado, mas que ainda é apenas uma ideia no papel.

Demanda antiga de uma população que sofre a cada vez que precisa ir à Capital, que contribui na produção de riquezas e paga impostos, mas que nesse caso, em particular, passou anos a apenas ouvir promessas. Doria não deu prazos, mas foi enfático em afirmar que a Linha-18 vai sair.

Assim como garantiu que em até 120 dias estará em operação em São Bernardo o Centro Integrado de Combate ao Crime, unidade na região central que reunirá serviços voltados à segurança pública, outro calcanhar de Aquiles de qualquer governo. O espaço vai abrigar polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal e Corpo de Bombeiros, além do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), que será referência para a região.

A passagem por São Bernardo marcou a inauguração da primeira unidade do restaurante Bom Prato na cidade. Rápido, Doria autorizou estudos para instalação de outro, e integrante do governo acenou com a retomada de discussões para que Mauá também tenha o seu. Obviamente que a região tem muitas outras demandas, mas o começo do ‘namoro’ é promissor.