SP-Arte de 2019 será realizada em abril com mais de 100 galerias

16/01/2019 | 15:57



O Festival Internacional de Arte de São Paulo, a feira SP-Arte, já tem data marcada para a realização da sua edição em 2019. Será entre os dias 3 e 7 de abril no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera.

Este ano, a feira chega à sua 15ª edição. Até o momento, mais de 100 galerias nacionais e internacionais já confirmaram presença no evento. Pelo quarto ano, o setor de Design estará presente na feira.

Assim como nas edições anteriores, paralelo aos estandes comerciais das principais galerias, a SP-Arte terá também setores expositivos especiais. O núcleo Repertório, em 2019, terá curadoria de Tiago Mesquita, que fará um recorte histórico para contextualizar artistas que trabalharam no período do pós-guerra, entre os anos 1950 e 1980.

Já o núcleo Solo, dedicado à exibição de projetos curatoriais focados em um único artista, este ano estará sob comando da curadora chilena Alexia Tala, que deve fazer um trabalho de reflexão sobre as múltiplas identidades da América Latina. Por fim, o setor de performances terá curadoria de Marcos Gallon, que convidou cinco artistas, representados por galerias integrantes da SP-Arte.