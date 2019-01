Corinthians oficializa empréstimo do zagueiro Manoel por uma temporada

16/01/2019 | 15:23



Depois de uma pequena novela, o Corinthians oficializou na tarde desta quarta-feira a contratação do zagueiro Manoel, do Cruzeiro. Oitavo reforço anunciado pelo clube para 2019, o jogador de 28 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada.

Manoel chegou ao Cruzeiro em 2014 e participou das conquistas do Brasileiro (2014), da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2018). Na temporada passada, o jogador que recebia um dos maiores salários do elenco ficou no banco de reservas e por isso a decisão da diretoria cruzeirense em negociá-lo.

Os clubes entraram em um acordo inicialmente. Depois, Manoel teria feito uma série de exigências que enfraqueceu o negócio. O Cruzeiro, então, se comprometeu a arcar com cerca de 30% do salário do jogador e a contratação foi concretizada.

Manoel chegou terça-feira a São Paulo, realizou exames médicos e nesta quarta assinou contrato. O zagueiro foi revelado pelo Athletico-PR e ainda tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2020.

O técnico Fábio Carille ainda não tem previsão de quando poderá contar com o novo reforço. Isso porque Manoel ficou de fora da pré-temporada do Cruzeiro por causa de uma catapora. O zagueiro minimizou o problema e afirmou no desembarque que precisará de uma semana para entrar em forma.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista neste domingo contra o São Caetano, em Itaquera. Para a partida, a expectativa é que cinco jogadores que chegaram para a atual temporada comecem em campo: os contratados Richard, Ramiro, André Luis e Sornoza, além do centroavante Gustagol, que voltou de empréstimo.