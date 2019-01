Leo Alves



16/01/2019 | 15:18

Nesta semana diversos famosos e usuários do Instagram começaram a postar fotos com a hashtag “Desafio dos 10 anos“. A ideia é fazer um comparativo entre imagens de 2009 e 2019, para mostrar as mudanças visuais ao longo da década.

O Garagem360 resolveu entrar na brincadeira e fez o desafio com alguns modelos vendidos atualmente no Brasil. Confira na galeria especial o 10 years challenge automotivo e relembre como era o mercado nacional em 2009.

Desafio dos 10 anos: automóveis