Macaulay Culkin abre o jogo sobre polêmica relação com Michael Jackson: - Para mim foi uma amizade normal

16/01/2019 | 14:10



Macaulay Culkin resolveu quebrar o silêncio sobre alguns assuntos de seu passado na última terça-feira, dia 15. Em entrevista ao Michael Rosenbaum's Inside of You, o ator de 38 anos de idade falou sobre sua amizade com Michael Jackson, relação com as drogas, agressões do pai e infância em Hollywood.

O ator começou a carreira aos cinco anos de idade e relembrou os problemas que enfrentava com o seu pai, de quem ele diz ter sofrido agressões mentais e físicas quando criança.

- Ele era um homem complicado. Honestamente, ele era um malvado bastardo. Ele realmente não deveria ter sido pai, para ser honesto, comentou.

Culkin, que não fala com o progenitor há 23 anos, também disse que castigos físicos eram frequentes e revelou já ter sido atingido por um interruptor, um cinto e até uma espátula.

- É assim que deveria ser. Eu me amo e acho que sou muito legal e incrível, não gostaria de mudar nada. Estou feliz.

A amizade com o rei do pop também foi assunto da entrevista. Depois de estrelar o sucesso Esqueceram de Mim, e se tornar mundialmente conhecido aos dez anos de idade, Culkin se viu em um mundo diferente dos que as outras crianças viviam e encontrou em Michael Jackson o apoio que precisava. Na época, o cantor estava na casa dos 30.

- Ele estendeu a mão para mim porque muitas coisas grandes e rápidas estavam acontecendo comigo e eu acho que ele se identificou com isso. No final é quase fácil dizer que era estranho ou qualquer coisa, mas não foi porque fazia sentido. Éramos amigos. Para mim, é tão normal e mundano. Eu sei que é um grande problema para todos os outros, mas para mim foi uma amizade normal, explicou.

Para Macaulay, as pessoas só acham a amizade dos dois estranha porque Jackson era uma pessoa muito famosa. Quanto à diferença de idade, ele acrescentou:

- Eu era uma pessoa inigualável. Ninguém mais na minha escola católica tinha essa ideia do que eu estava passando e ele era o tipo de pessoa que passou pela mesma coisa louca e queria ter certeza de que eu não estava sozinho. Ele era muito hilário. Era charmoso, engraçado, bobo.

O ator também falou sobre o tempo que cresceu diante dos olhos do público, momento em que se viu em meio às drogas. Porém, segundo Culkin, ele nunca usou heroína, embora tenha se interessado por outras substâncias.

- Uma das razões pelas quais eu nunca usei [heroína] foi porque eu pensei que realmente gostaria. Gosto de provar tudo até certo ponto, esclareceu.

Sobre sua prisão em 2004 por excesso de velocidade e posse de maconha, Macaulay disse:

- Engraçado que [Edgie Furlong (de O Exterminador do Futuro 2)] foi preso no mesmo dia por ter derrubado um tanque de lagosta, ele brincou.

- Ele estava tentando libertar as lagostas de um supermercado. Teve muita sorte de ser preso no mesmo dia que eu, ninguém fala sobre isso, se divertiu.

Atualmente, Macaulay alega sobriedade e está namorando a atriz Brenda Song.