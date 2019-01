Paulo Serra debate projetos habitacionais com vice-governador de São Paulo

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



16/01/2019 | 13:40



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se reuniu na tarde desta quarta-feira (16) com o vice-governador do Estado e secretário de Governo, Rodrigo Garcia (DEM), e com o secretário adjunto de Habitação estadual e ex-titular da pasta em Santo André, Fernando Marangoni (DEM). O tema do encontro foi debater políticas para expandir o número de unidades habitacionais e a projetos de regularização fundiária na cidade.

“Santo André está alinhada com o governo do Estado para avançar na expansão da produção habitacional e também na regularização fundiária, além de outros projetos prioritários. Registrados mais um caminho importante para Santo André integrar os planos do Estado e garantir as respostas aos anseios da nossa gente”, comentou o tucano.

Marangoni trabalha ao lado de Flávio Amary e tomou posse como número dois da Habitação estadual na semana passada. Disse que olharia também por projetos da área para Santo André, em especial para propostas que ele já vinha tocando como titular da pasta no governo de Paulo Serra.