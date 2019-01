Após cirurgia, Maluma pede orações aos fãs

16/01/2019 | 13:10



O cantor Maluma voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs após postar uma foto em seu Instagram na última terça-feira, dia 15, em que aparecia na maca de um hospital. Na publicação, ele contou que precisou fazer uma cirurgia no joelho por conta de uma ruptura de ligamentos. Em seu Instagram Stories, ele escreveu:

Obrigado a todos pelas mensagens de alento neste processo que estou agora. Estava há mais ou menos oito meses com uma ruptura de ligamentos no meu joelho direito e mesmo assim fiz todas as atividades e toda a tour #fame. Agora é importante focar na minha saúde e em me recuperar 100% para dar o meu melhor nesse ano. Peço que façam uma pequena oração que me encherá de muita luz e motivação. Obrigado novamente por me desejarem uma recuperação rápida.

Além disso, em outra publicação, feita na madrugada desta quarta-feira, dia 16, o cantor postou uma selfie e agradeceu:

Obrigado por todas as mensagens de vocês!

Se cuida Maluma!