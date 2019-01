Kim Kardashian exibe filhos em carro de brinquedo avaliado em 1.700 reais

16/01/2019 | 13:10



Kim Kardashian deu o que falar na web ao compartilhar um momento fofo dos filhos em seu Instagram Stories. A socialite, casada com Kanye West, é mãe de North, Saint e Chicago e, na noite da última terça-feira, dia 15, se surpreendeu ao se deparar com um presente de Kourtney Kardashain enviado para a sua caçula.

Nas imagens, Kim exibe os filhos brincando em um carro de luxo, que chegou na casa da família em celebração ao aniversário de um ano da pequena Chicago. Ao lado das crianças, Kanye também aparece observando a emoção do filhos ao entrarem no brinquedo que, no site da Amazon, custa, em média, 479 dólares, o equivalente a mil e 700 reais.

- Olha só o que a Kourtney trouxe para o nosso jantar de aniversário, disse ela no Stories.

Em seguida, ela baba pelos filhos:

- Chi, você está dirigindo! Olha só, tem música dentro.

Além disso, também em comemoração ao aniversário de Chicago, a mamãe coruja fez uma publicação em seu Instagram para homenageá-la.

Feliz Aniversário para minha linda menina Chi!!!! O bebê mais doce do mundo! Mamãe e papai te amam tanto!

Chicago, que veio ao mundo via barriga de aluguel, nasceu em 15 de janeiro de 2018, pouco depois da meia noite. Na época, a mamãe emocionada anunciou o nascimento em suas redes sociais. Agora, Kim Kardashian e Kanye West esperam seu quarto filho - que também virá via barriga de aluguel. Em recente entrevista a Andy Cohen, ela revelou que agora terão um menino e explicou o motivo de ainda não ter dito muitas informações sobre a grande novidade.