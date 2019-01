Internada, Beth Carvalho recebe roda de samba e tem visitas reduzidas em hospital

16/01/2019 | 13:10



Beth Carvalho segue internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Na última terça-feira, dia 15, ela recebeu amigos no quarto do hospital para uma roda de samba.

Em vídeo publicado no Instagram, a cantora, de 72 anos de idade, aparece deitada e demonstra estar animada com a música. Ela chega a cantar, levantar as mãos e sorrir.

Ao divulgar o vídeo, Laércio da Costa, produtor musical e empresário, pediu orações para a sambista: Peço a todos uma corrente Oração para nossa querida @bethcarvalhooficial que está em uma situação difícil e precisa de nosso apoio!!! Isso que é amar o que faz é sempre fez....trabalhei tantos anos com ela e me ensinou e incentivou a valorizar a música e o samba.

Apesar de detalhes do estado de saúde de Beth não estarem sendo divulgados, a filha da artista, Luana Carvalho, usou a rede social para avisar que o número de visitas foram reduzidos e ela segue precisando de repouso absoluto.

Venho esclarecer aos que verdadeiramente amam minha mãe, que foram sempre muitos aos sambas, festas, carinho, homenagens, jogatinas, e até feijoada de aniversário surpresa pra ela em tempos de internação. Não se preocupem, o que mais ouvimos nesses anos todos foram pedidos para diminuirmos a quantidade de gente e volume da música nos quartos. Se agora estamos reduzindo essas visitas, é porque o repouso é seu melhor benefício neste momento. Espero que compreendam. Muito obrigada a todos que torcem, oram, emanam o que for bom pra ela! Amor, amor, axé!, escreveu.

De acordo com o jornal Extra, Beth está com a saúde fragilizada e há quatro meses vem passando por exames de rotinas, indo e vindo ao hospital. No início de setembro, a cantora emocionou o público ao realizar um show deitada numa cama.