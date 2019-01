May promete levar sugestões 'frutíferas' de parlamentares sobre o Brexit à UE

16/01/2019 | 12:14



Durante o debate em torno da moção de desconfiança contra o seu governo na Câmara dos Comuns, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, garantiu que, se as sugestões de parlamentares sobre o acordo do Brexit forem "frutíferas", ela as levará à União Europeia.

Isso ocorreria num contexto em que a líder do Partido Conservador sobreviva ao voto desta quarta-feira e passe a chamar legisladores de diversos partidos, "inclusive a oposição", para ouvir sob que condições eles estariam dispostos a apoiar o tratado de retirada do bloco. "Estou confiante em que este governo manterá a confiança do Parlamento", afirmou.

May insistiu que a hipotética aprovação da moção de desconfiança contra o seu governo não ajudaria a resolver o impasse do Brexit e que, se isso ocorresse e resultasse na convocação de eleições gerais antecipadas, ficaria configurado o "pior cenário" possível, que adiaria a separação da UE "por tempo indeterminado".