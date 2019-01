Ticiane Pinheiro compara suas gestações com foto atual e de dez anos atrás

16/01/2019 | 12:10



Uma das gravidezes mais comentadas em 2019 é a da apresentadora Ticiane Pinheiro. Ela está esperando sua segunda filha com o jornalista César Tralli e recentemente revelou suas expectativas sobre a criação da nova bebê que está a caminho. Na última terça-feira, dia 15, Tici aproveitou uma nova onda do Instagram e comparou as duas gestações em uma montagem feita por um fã-clube dela.

Na publicação, ela aparece em duas fotos expondo a barriga de grávida. A primeira imagem foi tirada em 2009, enquanto esperava a Rafinha Justus, fruto de seu casamento com Roberto Justus, e a outra foi tirada recentemente, enquanto espera a segunda criança.

Na legenda da foto, Tici adicionou:

Grávida de sete meses da Rafinha em 2009 e dez anos depois, hoje com três meses, grávida novamente de mais uma princesa!

Nos comentários, os fãs foram só elogios:

Linda como sempre, parabéns!

Você é linda merece tudo que tem e o que ainda está por vir... Deus abençoe você e sua linda família!

Sempre linda e radiante!