Sabrina Sato mostra foto de dez anos atrás e declara para Zoe: Faltava ela em minha vida

16/01/2019 | 12:10



Sabrina Sato pode estar sendo uma mãe super presente e cuidadosa, mas isso não quer dizer que ela está deixando de cuidar de seu corpo. Na última terça-feira, dia 15, a apresentadora, que deu à luz Zoe há pouco mais de um mês, passou em uma clínica de estética para tratar da boa forma por conta do Carnaval deste ano e decidiu compartilhar o momento com seus seguidores.

Usando um macacão preto, um salto branco e uma bolsa da grife Louis Vuitton, Sabrina marcou presença no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo e, no Instagram Stories contou tudinho.

Horas depois, a mãe de Zoe resolveu entrar no desafio de relembrar sua vida 10 anos atrás e postou a comparação mais fofa do mundo! Também no Instagram, ela compartilhou duas fotos, sendo que na primeira ela aparece completamente nua, em 2009, e na outra ela está com Zoe no colo. Como legenda, ela escreveu:

Em 2009 além da roupa faltava ela em minha vida. Em 2019 me sinto completa.