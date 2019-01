Em festa do Tá No Ar, Marcelo Adnet posa beijando a nova esposa

16/01/2019 | 12:10



Quem gosta do Tá No Ar: A TV Na TV deve estar com um aperto no coração por conta da última temporada do programa da Globo, que estreou na última quinta-feira, dia 15.

E o elenco aproveitou o momento especial para se reunir e comemorar o feito. Marcius Melhem, um dos criadores da atração, aproveitou para posar com os amigos, como Georgiana Góes, que arrasou com um macacão laranja.

Marcelo Adnet estava lá, é claro. E o que chamou a atenção é que ele foi acompanhado da nova esposa. Para quem não se lembra, em junho de 2017 o comediante foi fotografado pela primeira vez com Patrícia Cardoso, cerca de três meses após o anúncio do fim de seu casamento com Dani Calabresa. E apenas cinco meses depois ela já fez uma postagem o chamando de marido.

Os dois ainda trocaram muitos beijos e carinhos durante a noite.