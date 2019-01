16/01/2019 | 11:17



O presidente da Argentina, Mauricio Macri, chegou ao Palácio do Planalto e está reunido com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma agenda privada. Os dois devem participar de uma reunião ampliada com assessores para depois fazer uma declaração à imprensa.

Como adiantou o ministro da Justiça e Segurança Pública, os dois países devem formalizar uma revisão do acordo de extradição entre Brasil e Argentina.