Câmara de Mauá aprova abertura do processo de impeachment de Atila

16/01/2019 | 11:06



Atualizada às 12h02

A Câmara de Mauá aprovou a abertira do processo de impeachment do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), na manhã desta quarta-feira (16).

Dezenove vereadores votaram pela cassação do socialista. Houve uma abstenção e um voto contra, o do vereador e pai de Atila, Admir Jacomussi (PRP). Severino do MSTU (Pros) e Betinho da Dragões (PR) não compareceram à sessão. Eram necessários 16 votos para que o processo fosse aberto.

Admir fez discurso acalorado e em tom de desabafo durante a votação. “Essa denúncia é uma injustiça. O pedido de impeachment não tem fundamento. Atila é inocente. Tenho certeza que ele daria a vida por essa população”, esbravejou Admir, visivelmente emocionado. “Atila não foi nomeado (prefeito), ele ganhou as eleições legitimamente. Ele também não foi condenado e nem vai ser”, complementou. “Não é porque eu sou pai, estou exercendo meu direito de vereador.”

Os motivos que levaram à abertura do impeachment do prefeito mauaense foram crime de responsabilidade em decorrência das acusações da PF (Polícia Federal) no âmbito da Operação Trato Feito de que o prefeito recebia propina de empresas fornecedoras do Paço e de que pagava mensalinho aos vereadores. Atila está preso desde o dia 13 de dezembro e aguarda pedido de liberdade no STF (Supremo Tribunal Federal).

O legislativo mauaense tem outras seis denúncias para apreciar, mas a tendência é que não sejam aprovadas. (Com informções de Caroline Garcia e Júnior Carvalho)