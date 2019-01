Petrobras recebe carta de renúncia de Forman e aguarda nova indicação a conselho

16/01/2019 | 10:52



A Petrobras informou que recebeu a carta de renúncia de John Milne Albuquerque Forman à sua indicação, pelo acionista controlador, para membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme divulgado em Comunicado ao Mercado em 14 de janeiro. A empresa afirmou que divulgará "tempestivamente ao mercado", assim que receber nova indicação do acionista controlador, o novo membro que ocupará a vaga, que permanece aberta.

"Qualquer indicação será submetida aos procedimentos de governança corporativa da companhia, incluindo as análises de conformidade e integridade requeridas pelo processo sucessório da companhia, com apreciação pelo Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão, e pelo Conselho de Administração e, posteriormente, pela Assembleia Geral de Acionistas", destacou.

Segundo o comunicado, Forman agradeceu o convite para participar do Conselho de Administração e informou que "as razões para tal decisão são de ordem pessoal, visando evitar qualquer tipo de constrangimento ou problema para a companhia, considerando as notícias veiculadas na imprensa, desde a sua indicação, sobre condenação em processo na CVM, que se encontra atualmente em discussão no judiciário."

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), na terça-feira, o geólogo disse apenas que está "muito chateado com a imprensa" e não comentou a desistência. Ao site especializado epbr, ele disse ter sido perseguido pela imprensa, que teria a intenção de atingir o governo. Por isso preferiu abrir mão de fazer parte do colegiado da estatal.

Ao noticiar a indicação do geólogo, veículos de imprensa destacaram que Forman foi condenado em processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tratou do uso de informação privilegiada sobre negócios da petroleira HRT, da qual foi conselheiro. Ele recorreu da decisão. "Optei por não aceitar a indicação (para conselheiro da Petrobras)", afirmou Forman no Linkedin da epbr.