16/01/2019 | 09:18



O Banco Central da Turquia decidiu manter hoje sua taxa básica de juros - a de recompra em uma semana - inalterada em 24%, mas voltou a alertar que poderá apertar mais sua política monetária, se preciso.

Em comunicado, o BC turco informou que manterá condições monetárias restritivas até que a perspectiva de inflação do país melhore significativamente.

A decisão de manutenção do juro veio em linha com a expectativa da maioria dos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Com informações da Dow Jones Newswires.