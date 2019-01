Obituário - 16 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/01/2019 | 08:55



Santo André



Anailde Santos Martins, 89. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Marinalva Miranda, 83. Natural de Jacobina (BA). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Ferraz de Oliveira, 83. Natural de Tremedal (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Ferreira, 76. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco Xavier da Rocha, 74. Natural de Picos (PI). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 14, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.



Eurico Pereira da Silva, 74. Natural de Águas Formosas (MG). Residia no Jardim Santa Terezinha, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.



Maria Lúcia de Souza Lopes, 66. Natural de Tombos (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



José Caetano dos Santos, 65. Natural de Cabo (PE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ivone Aparecida de Lima Silva, 58. Natural de Jandira do Sul (PR). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Osvaldo Benedito de Oliveira, 80. Natural de Pindorama (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Irene Petrini Colli, 101. Natural de Salto (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 13, em São Bernardo. Crematório Primavera, em São Paulo (SP).



Carmen Lima Dorizotto, 93. Natural de Mirangaba (BA). Residia na Vila Claraval, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Pedro Bastos Coutinho, 84. Natural de Condeúba (BA). Residia no Jardim dos Químicos, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Municipal de Condeúba (BA).



Creuza Lopes do Nascimento, 80. Natural de Antenor Navarro (PB). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



Mirna Criniti Castro, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Norbert Bernard Konig, 70. Natural de Dulmen, Alemanha. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



Maria da Graça Souza, 69. Natural de Itanhandu (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



Luiz Carlos Marangoni de Lima, 65. Natural de Itapemirim (ES). Residia no Jardim Maria Estela, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério da Paulicéia.



Francisco Rogério Petróleo, 57. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



Diadema



Filomena Maria de Moura, 79. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



Alice Francisca de Macena, 79. Natural de Quipapá (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Isaura Alves Nogueira, 76. Natural de São Mateus (ES). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



José de Santana Santos, 72. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Luiz Gonzaga de Oliveira, 63. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Vale da Paz.



Antonio Souza Sena, 58. Natural de Iraquara (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 113. Cemitério Municipal.



Antonia Lúcia dos Santos Florêncio Oliveira, 53. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Ricardo Jorge dos Santos, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Jardim da Colina.



Ronaldo Morgado, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Admilson Nunes dos Santos, 28. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Mauá



Rosa Maria de Lima, 82. Natural de Paraibuna (SP). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 14, em Mauá. Vale da Paz, em Diadema.



Maria Aparecida Eguirro, 80. Natural de Paraibuna (SP). Residia no Jardim Haideè, em Mauá. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Sivanilda Escararsati, 73. Natural de Maceió (AL). Residia em Mauá. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.



Durvalina Rodrigues Queiroz, 62. Natural de Ubaí (MG). Residia no Jardim Pajuçara, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Joni Willian Volpi Borsetto, 35. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Alisson Magalhães Fernandes, 20. Natural de Mauá. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Maria Zezita dos Santos, 94. Natural de Itabaiana (SE). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.



Florinda Rodrigues Rasquinho, 84. Natural de Juquitiba (SP). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério do Cipó, em Embu-Guaçu (SP).



José Benedicto Filho, 79. Natural de Itanhandu (MG). Residia no Jardim Joana, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.



Orlando Rissati, 73. Natural de Quatiguá (PR). Residia no Parque dos Camargo, em Barueri (SP). Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal de Barueri.



Maria Inês Rodrigues de Carvalho Miranda, 48. Natural de Bom Jesus (PI). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 13. Vale dos Pinheirais.



Igor Antonio Santos de Lima, 21. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.