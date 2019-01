Hydro Alunorte é autorizada pela Semas a retomar operações

16/01/2019 | 08:46



A norueguesa Norsk Hydro informou nesta quarta-feira, 16, que recebeu aval de autoridades ambientais no Brasil para retomar operações de sua refinaria de alumina Hydro Alunorte. A unidade, no entanto, ainda não poderá operar com capacidade total devido a embargo na Justiça.

A Hydro Alunorte vem operando com 50% de sua capacidade desde março do ano passado, após decisão judicial determinar que a empresa reduzisse os níveis de água de seu depósito de resíduos de bauxita, em meio a possíveis cheias e contaminação de água.

A agência ambiental, Semas (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade), emitiu uma nota técnica atestando que a Hydro Alunorte pode retomar operações normais com segurança.

"A decisão da Semas é um importante reconhecimento de que as operações da Alunorte são seguras", afirmou John Thuestad, vice-presidente executivo da divisão de bauxita e alumínio da Norsk Hydro. "Vamos manter o diálogo com autoridade em busca da plena retomada da produção," acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.