Bianca Bellucci



16/01/2019 | 08:18

As figurinhas do WhatsApp viraram febre entre os usuários brasileiros. Muito além dos pacotes fofinhos que o próprio aplicativo oferece, os internautas passaram a criar stickers de memes icônicos e até personalizados de amigos. Você, inclusive, pode ampliar seu arsenal de adesivos ao baixar pacotes disponíveis nas lojas de apps. Veja como realizar o procedimento no tutorial a seguir. O passo a passo foi feito com um Android 8.0 e um iOS 12.1.2, mas é similar em outras versões dos sistemas operacionais.

























< >