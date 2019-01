EC São Bernardo promove nove jogadores da Copinha

Anderson Fattori

15/01/2019 | 23:56



A diretoria do EC São Bernardo reconheceu o feito do time na Copa São Paulo – igualou a melhor marca, de 1991, ao chegar à segunda fase – e promoveu nove atletas para a equipe profissional. Os jogadores vão integrar o grupo que vai disputar a Série A-3 do Paulista, na qual o Cachorrão estreia domingo, contra o Capivariano, às 10h, no Baetão.



A lista conta com o goleiro Gabriel, o zagueiro Luís Phelipe, os laterais Zé Augusto e Pedro, os volantes Dudu e Murilo e os atacantes Fabinho, Bruno e Carlos, este último se recupera de lesão no joelho direito.



Sargentim explicou como foi realizada a análise. “Acompanhei os treinos do técnico Galego, assisti a jogos da Copa São Paulo. Vejo potencial no grupo todo, em especial nesses meninos que a gente subiu. Isso é para eles poderem treinar e amadurecer com a gente e, quem sabe, nos ajudar na A-3”, comentou.