John Forman desiste de fazer parte do conselho de administração da Petrobras

15/01/2019 | 21:24



Um dia depois de ser indicado para o conselho de administração da Petrobras, o geólogo John Forman desistiu do cargo. Ao site especializado epbr, ele disse ter sido perseguido pela imprensa, que teria a intenção de atingir o governo. Por isso preferiu abrir mão de fazer parte do colegiado da estatal.

Ao noticiar a indicação do geólogo, veículos de imprensa destacaram que Forman foi condenado em processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que tratou do uso de informação privilegiada sobre negócios da petroleira HRT, da qual foi conselheiro. Ele recorreu da decisão.

"Optei por não aceitar a indicação (para conselheiro da Petrobras)", afirmou Forman no Linkedin da epbr. Ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o geólogo disse apenas que está "muito chateado com a imprensa" e não comentou a desistência.

Procurada, a Petrobras ainda não se pronunciou.