Getafe e Valencia garantem vaga nas quartas de final da Copa do Rei

15/01/2019 | 21:13



Com um pênalti duvidoso, o Getafe empatou com o Real Valladolid, por 1 a 1, nesta terça-feira, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Rei. No primeiro jogo, em casa, a equipe havia vencido por 1 a 0.

O Valladolid começou melhor na partida e somou pelo menos três boas chances para marcar. Mas Angel Rodriguez cobrou o pênalti polêmico, no meio do gol, e abriu o placar, aos 29 minutos.

Logo aos cinco minutos da etapa final, Daniele Verde empatou para o Valladolid. Quando se esperava uma reação forte do time da casa, o que se viu foi um Getafe valente no campo do adversário e mais próximo do segundo gol.

O outro time a garantir seu lugar na próxima fase da competição foi o Valencia, ao derrotar o Sporting Gijón, da segunda divisão espanhola, por 3 a 0.

O primeiro gol só veio aos 20 minutos da etapa final, com Santi Mina. Ele mesmo ampliou a vantagem aos 31 minutos. Com um bonito chute de canhota, aos 45 minutos, Ferran Torres definiu a classificação.

Estão previstos mais três jogos nesta quarta-feira: Atlético de Madrid x Girona, Sevilla x Athletic Bilbao e Leganés x Real Madrid.