Bolsas de NY fecham em alta com comentários de Draghi e de dirigentes do Fed

15/01/2019 | 20:02



As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 15, impulsionadas por comentários "dovish" do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, além de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O Dow Jones fechou em alta de 0,65%, acima da barreira dos 24 mil pontos, a 24.065,59 pontos. O S&P 500 também rompeu a barreira dos 2.600 pontos e voltou a fechar acima da marca pela primeira vez desde 13 de dezembro, com ganho de 1,07%, a 2.610,30 pontos. O Nasdaq fechou acima dos 7 mil pontos, a 7.023,83 pontos, em avanço de 1,71%.

Em discurso no Parlamento Europeu, Draghi defendeu que "uma quantidade significativa de estímulos à política monetária ainda é necessária para apoiar o aumento das pressões internas sobre os preços e a evolução da inflação no médio prazo". Além disso, a orientação futura, ou "forward guidance" da instituição, reforçada pelos reinvestimentos do "estoque considerável de ativos" que o banco central adquiriu, continua a fornecer o grau necessário de acomodação para a convergência sustentada da inflação para a meta de inflação, pontuou o presidente do BCE.

Ao mesmo tempo, o presidente da distrital de Minneapolis do Fed, Neel Kashkari, se mostrou favorável à cautela reiterada por diversos dirigentes da mesma instituição nas últimas semanas e afirmou que, sem pressão inflacionária, não há atualmente justificativas para a elevação de juros no país. A titular do Fed em Kansas City, Esther George, também se pronunciou nesta tarde e reafirmou a necessidade de agir de forma paciente.

O setor financeiro foi um dos que marcaram alta significativa durante o pregão, a despeito da divulgação de resultados de grandes bancos aquém das expectativas - o JPMorgan (+0,73%) e o Wells Fargo (-1,55%) reportaram lucro líquido e receita que frustraram as projeções.

Já a ação da Netflix (+6,52%) foi destaque entre as empresas de tecnologia. Na expectativa pelo balanço, que será apresentado na quinta-feira, a companhia elevou os preços de todos os seus planos de assinatura nos Estados Unidos, uma medida que dará à gigante de streaming mais flexibilidade para continuar com seus gastos agressivos com conteúdo diante de um cenário mais acirrado de competição no mercado.

O subíndice do setor industrial do S&P 500, por outro lado, caiu 0,32%, à medida que, segundo o senador americano Chuck Grassley, o representante comercial do país, Robert Lighthizer, viu apenas um pequeno progresso nas negociações comerciais com a China realizadas na última semana, em Pequim.