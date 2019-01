PCdoB indica apoio à reeleição de Rodrigo Maia na Câmara

15/01/2019 | 19:45



O PCdoB indicou preferência pelo apoio da legenda à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados. A sinalização foi feita durante reunião realizada na tarde desta terça-feira, 15, em Brasília. Agora, o PCdoB deve levar essa indicação às do PSB e PDT, partidos com os quais articula a formação de um bloco para a próxima legislatura.

Os líderes de PDT, PSB e PCdoB haviam anunciado a formação de um bloco de oposição a Bolsonaro na Câmara, que poderia ser o maior da próxima legislatura com 70 integrantes - o PT, fora do grupo, possui 56. O bloco ainda busca a adesão de outras legendas.

No sábado, o PDT já havia indicado preferência de apoio a Maia, durante reunião do partido no Rio de Janeiro. No entanto, o PSB deve se opor a este movimento por considerar Maia o candidato do governo. Na semana passada, os deputados do partido se reuniram e, em uma votação consultiva, indicaram por ampla maioria que o partido não apoiará a candidatura do atual presidente. O apoio oficial do PSL a Maia teve impacto determinante no sentimento da sigla.

Os líderes das três legendas se reúnem ainda nesta terça-feira para debaterem o tema.