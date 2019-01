Escritor de Diadema será correspondente do Itaú Cultural na Alemanha

Miriam Gimenes



16/01/2019 | 07:48



Depois de conseguir o dinheiro para custear parte do curso de alemão no país do Velho Continente, com a venda de seu livro Inflorescência, conforme o Diário noticiou semana passada, o escritor Alexandre Ribeiro, 20 anos, de Diadema, teve outra boa notícia: será correspondente do Itaú Cultural assim que viajar, em agosto.

O garoto, que nasceu e cresceu no Jardim Canhema, já escrevia textos uma vez por mês para o instituto, mas agora ganhou uma coluna própria. “Realizo trabalho sobre arte e cultura para eles desde 2017 e agora sugeri fazer a coluna ‘Da Quebrada para o Mundo’, necessariamente ligada ao meu intercâmbio para Alemanha, que foi aceita.”

A sua pretensão, acrescenta, é democratizar esse espaço. “Fui escolhido para ser um dos colunistas até por ter esse pensamento bem claro, que a palavra tem de ser disseminada por vários pontos de vista e eu sou mais um desses. Quero fazer intercâmbio com conexões culturais, entender como funciona este País, como o Brasil se organiza em uma ótica macro e tentar fazer conexão das duas culturas. Acho que os países mais conectam do que se separam.”

Alexandre se aproximou da literatura ainda criança, quando o pai, já falecido, o deu a missão de ler todos os dias cinco páginas de livro.

Cresceu, começou a escrever, a participar de saraus e slams – competições de poesias faladas que surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, em meados dos anos 1980, e conquistou também as ruas de São Paulo – e em 2017 lançou, de forma independente, o livro com 25 textos de sua autoria. Vendeu inúmeros exemplares – ao preço que cada um achasse por bem pagar – e fez vaquinha virtual a fim de arrecadar parte do dinheiro que precisava para custear sua viagem para Alemanha, onde estudará e fará trabalho voluntário. Parte em agosto, portanto, levando na bagagem sua vivência ‘na quebrada’.