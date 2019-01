Alimentos: Nestlé pretende eliminar canudos de plástico de todos os produtos

15/01/2019 | 17:10



A Nestlé anunciou nesta terça-feira, 15, que planeja eliminar os canudos de plástico de todos os seus produtos. A multinacional de alimentos suíça disse que a partir de fevereiro começará a usar materiais alternativos para substituição dos canudos.

A empresa informou, ainda, que pretende lançar embalagens de papel para os produtos Nesquik no primeiro trimestre de 2019, para o biscoito Yes no segundo semestre deste ano, para o chocolate Smarties durante 2019 e para o achocolatado Milo em 2020. A companhia planeja também eliminar todos os plásticos não recicláveis ou de difícil reciclagem de seus produtos entre 2020 e 2025, por meio do uso de materiais alternativos para as embalagens. Fonte: Dow Jones Newswires