Após descoberta de câncer, Beto Barbosa passará por cirurgia delicada

15/01/2019 | 17:10



O cantor Beto Barbosa será operado na próxima quinta-feira, dia 17, na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, a cirurgia é necessária e já estava prevista no tratamento do compositor, que luta contra um câncer na próstata e na bexiga. Beto já passou por 12 sessões de quimioterapia e, embora o tumor tenha regredido, ele ainda sim terá que retirar a bexiga, a próstata e ainda corre o risco de perder parte ou toda a uretra.

Ainda de acordo com o jornalista, o procedimento é delicado e demorado. O médico que fará a operação, o Dr. Álvaro Sarkis, estima que a cirurgia dure dez horas ou mais.

- Eu tenho confiança nos médicos e em Deus, é claro, mas tô muito "pra baixo"... Acho que é normal, né? Quanto mais perto chega a hora de operar, mais a gente fica preocupado, confessou Beto.

Apesar da preocupação, o cantor já tem shows marcados para abril e acaba de fechar uma turnê nos Estados Unidos, que deve acontecer no segundo semestre. Desejamos o melhor resultado possível para Beto!