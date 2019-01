Teto solar, rodas e central: veja acessórios que desvalorizam os carros

Da Redação



15/01/2019 | 16:18

Alguns acessórios deixam o carro mais bonito e funcional, mas podem contribuir com a redução do valor de revenda do veículo. A KBB Brasil, especialista em preços de automóveis novos e usados, analisou o potencial de valorização e desvalorização de opcionais oferecidos por montadoras e concessionárias.

Acessórios que desvalorizam os carros

Segundo a empresa, é possível identificar três comportamentos de mercado:

Equipamentos que desvalorizam junto com o veículo

Nesse segmento, são destacados equipamentos mais fáceis de serem encontrados em veículos, principalmente aqueles que podem integram o carro no momento da compra. Esses itens possuem maior demanda no mercado e, portanto, apresentam o mesmo comportamento de desvalorização que seu carro base. Esse comportamento pode ser observado tanto em versões mais completas quanto em equipamentos opcionais.

Equipamentos que desvalorizam mais rápido que o veículo

A categoria se refere aos itens menos procurados, como acessórios estéticos e esportivos. Esses equipamentos costumam desvalorizar mais rápido que o próprio veículo quando analisados individualmente, não interferindo no valor do carro em questão depois de um tempo. Por esse motivo, séries especiais, limitadas, exclusivas ou esportivas sofrem maior desvalorização ao longo do tempo.

Equipamentos que desvalorizam o veículo

Para esse segmento em questão são destacados os veículos que não possuem determinado equipamento que é considerado básico por seus consumidores atualmente. Um bom exemplo são os carros que não contam com direção hidráulica ou elétrica.

Na galeria, veja exemplos de acessórios que podem influenciar no valor de revenda dos carros: