Conheça Rüdesheim, a mais linda cidade do Reno

15/01/2019 | 16:18

Rüdesheim am Rhein, ou simplesmente Rüdesheim, é a mais linda cidade do Rio Reno, na Alemanha. Patrimônio da Unesco, o lugar é uma graça, com estreitas ruas de paralelepípedo apinhadas de edifícios em estilo enxaimel que abrigam bons restaurantes, como o Altdeutsche Weinstube, e hotéis de bom nível, como o Breuer’s Rüdesheimer Schloss.

Breuer’s Rüdesheimer Schloss

Neste último, inclusive, você provavelmente será recebido por Susanne Breuer, expoente da família que produz um dos melhores vinhos brancos do tipo riesling do mundo. A vinícola é uma das mais tradicionais da região (algumas garrafas antigas de safras raras chegam a custar € 6.600), cuja paisagem tomada por parreiras está entre as mais lindas do mundo.

O que fazer em Rüdesheim

Cruzeiro pelo Reno

De Rüdesheim é possível fazer lindos cruzeiros pelo Reno. Isso porque nos 65 km que ligam a cidade a Koblenz o rio se estreita e compreende o trecho denominado como a Rota Romântica dos Castelos.

São dezenas deles que aparecem de forma sucessiva, no meio das colinas. Estão ali porque, outrora, serviam de entrepostos de cobrança de impostos para quem seguia do sul da Europa para a Holanda ou fazia o caminho contrário. À época, ficavam às margens do rio, que depois foi desviado para facilitar a navegação.

Algumas embarcações que realizam o trajeto atracam em diversas cidades e permitem que o viajante salte, passeie e depois pegue o barco seguinte para continuar o passeio. Muitos optam por seguir apenas até St. Goarshausen e depois retornam para Rüdesheim.

É o suficiente para ver mais de 10 castelos, torres e uma série de vilarejos espremidos entre os vinhedos, além do rochedo Loreley, que ganhou fama no pedaço pela lenda de que ali havia uma ninfa que afundava barcos. Na verdade, muitos acidentes ocorriam ali mesmo, mas por conta de o rio se estreitar para apenas 113 metros e se aprofundar a 25 metros, em alguns trechos.

Teleférico e vinhedo

Outro lugar que vale a parada é Assmannhausen, onde é possível sobrevoar de teleférico a única colina de onde saem uvas boas para vinhos tintos às margens do Reno alemão, do tipo pinot noir.

Paulo Basso Jr.

Teleférico passa sobre vinícola em Assmannhausen

No alto da montanha há um parque público com uma “caverna mágica”, um local escuro antigamente feito de tijolos de vidro e que indica que, ao passar por ali, o visitante deixa a realidade para entrar no mundo da fantasia.

Museu de instrumentos mecânicos

As paisagens vistas a partir daí realmente não parecem ser desse mundo e levam até o Monumento de Niederwald, que celebra a unificação da Alemanha, e ao teleférico que retorna sobre mais parreiras até Rüdesheim. A descida se dá perto da casa mais antiga da cidade, onde funciona o Mechanical Music Cabinet, um museu de instrumentos musicais mecânicos.

Ali há verdadeiras orquestras de madeira, fragmentos do primeiro disco do mundo, gramofones e até bandas pneumáticas de carrossel talhadas em madeira pelos habilidosos carpinteiros da Floresta Negra. O que parece um lugar descartável vive lotado de visitantes, tamanha a qualidade da música que sobrevive ali graças ao trabalho exímio de três maestros. Afinal de contas, na Alemanha, tradição não é brincadeira.

