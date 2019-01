Pela primeira vez, Xuxa Meneghel se apresentará no Carnaval de São Paulo

15/01/2019 | 16:10



Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar! O trecho da música de Xuxa Meneghel representa bem o que acontecerá com ela em breve. Sim, a apresentadora brilhará muito no Carnaval de 2019, já que Xuxa se apresentará pela primeira vez na festa paulistana. Segundo informações da assessoria de imprensa do trio elétrico Sebah Vieira, a loira sairá em cima do trio no dia 9 de março.

Eles focam em músicas dos anos 80 e agitaram São Paulo em 2018, agora prometendo muita animação de novo, mas desta vez com a rainha dos baixinhos. O trio confirmou no Instagram a presença da estrela:

Bom dia com muita alegria, galerinha do bem. Dia 9 de março a eterna rainha dos baixinhos e dos grandinhos @xuxamenegheloficial irá sacudir o Carnaval de São Paulo no @trioeletricosebah.