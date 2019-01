Aguinaldo Silva gera polêmica ao pedir a volta de José Mayer

15/01/2019 | 16:10



José Mayer está longe das telinhas desde 2017, quando foi acusado de assédio sexual pela figurinista Su Tonani. Depois de muitas reviravoltas, o ator assumiu que cometeu o abuso, dizendo que suas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram o limite do respeito. Mesmo com a confissão e com o afastamento promovido pela Rede Globo, o autor Aguinaldo Silva declarou acreditar que as consequências sofridas por Mayer são duras demais, e que o ator faz falta na televisão brasileira.

Na última segunda-feira, dia 14, Aguinaldo voltou a falar sobre o assunto em seu Twitter. Desta vez, o escritor pediu para que Mayer voltasse às novelas, afirmando ainda que não há um crime formal, já que a figurinista não seguiu em frente com as acusações.

Não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na Justiça, por isso... VOLTA, JOSÉ MAYER!, escreveu Aguinaldo.

Nos comentários da publicação, uma série de pessoas começaram a discutir sobre o caso, lembrando até do escândalo mais recente envolvendo João de Deus. E você, o que acha?