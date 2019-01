15/01/2019 | 16:10



Os filhos dos ídolos também são fãs de alguém! Por exemplo, Marcelinho, filho de Ivete Sangalo, mostrou que além de ser fã do Flamengo, é fã de rap! No último jogo do clube carioca na Flórida Cup, que acontece em Orlando, nos Estados Unidos, o jovem prestou homenagem a um rapper.

Marcelinho entrou em campo como mascote do Fla segurando a mão do meia Diego. No braço dele estava escrito o nome do rapper XXXTentation, que faleceu na Flórida em junho de 2018, após ser baleado enquanto comprava uma moto.

Mas não é só o garoto que está passeando pela terra do Tio Sam. Ivete e Daniel Cady também estão curtindo as férias no estado do sol!