Chris Pratt pediu autorização para Arnold Schwarzenegger para se casar com sua filha

15/01/2019 | 16:10



Chris Pratt anunciou o noivado com Katherine Schwarzenegger no último domingo, dia 13, e aos poucos, curiosidades do pedido estão sendo reveladas.

De acordo com a US Weekly, o ator de Guardiões da Galáxia pediu permissão a Arnold Schwarzenegger e à jornalista Maria Shriver, pais de Katherine, para noivar com a filha deles. Os dois aprovaram e, de acordo com o que uma fonte disse à publicação, Maria até ajudou o genro com o pedido!

Quem pensou que a conversa de Pratt com os sogros fosse ser a parte mais chamativa do acontecimento, se enganou! O anel com que Pratt propôs Katherine se tornou um espetáculo por si só. Segundo o que o especialista em joias Jason Arasheben contou à People, a joia parece ter cinco quilates de diamante, podendo ser avaliada entre 150 e 550 mil dólares o que, aproximadamente, corresponde a um valor entre 557 mil reais e dois milhões de reais. Ele afirmou para a publicação que:

- Esse anel possui a forma que é a tendência de agora. Parece algo que há 10 anos ninguém procuraria, mas que agora todo mundo quer.

Enquanto Katherine celebra seu primeiro noivado, Chris irá para seu segundo casamento. Até o último mês de novembro, ele era marido, apenas no papel, de Anna Faris com quem tem um filho. O relacionamento dos dois durou quase nove anos, terminou da forma mais amistosa o possível e sua ex não deixou de comentar a novidade via rede social:

Eu estou tão feliz por vocês dois! Parabéns!