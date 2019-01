Instituto Matéria Rima oferece oficinas gratuitas entre os dias 21 e 30 de janeiro

Do dgabc.com.br



15/01/2019 | 16:00



O premiado projeto do Matéria Rima, de Diadema, quer alcançar cada vez mais pessoas em Diadema. O Instituto dará oficinas gratuitas entre 21 e 30 de janeiro em cinco endereços na cidade. São cursos de danças urbanas, discotecagem, graffiti, rima e canto. Todos podem participar e não há necessidade de inscrição prévia.

As aulas fazem parte do Projeto Férias do Programa Cidade na Escola da Secretaria de Educação de Diadema. MC Joul, fundador e coordenador do Matéria Rima, acredita que a iniciativa é capaz de promover o desenvolvimento integral dos indivíduos.

Durante todo o ano, crianças e adolescentes podem participar de atividades na sede do grupo, localizada na Rua Guarani, 115, Jardim Conceição. Mais informações no contato.materiarima@gmail.com e 4308-0339.

Programação de oficinas de férias:

21/01 – Quadra Polesportiva Antônio Fernandes, Vila Nogueira

23/01 – Praça do Pombal, Serraria

26/01 – Praça Céu das Artes, Jardim União

28/01 – Praça Ambiental, Terminal Eldorado

30/01 – Praça Morro do Samba, Serraria