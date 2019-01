Grupo Protege tem novo vice-presidente

Do Diário do Grande ABC



15/01/2019 | 14:22



Mario Baptista de Oliveira assume a posição de Vice-Presidente Corporativo do Grupo Protege. O executivo está no Grupo Protege desde 1993, com passagem por diversas áreas de negócio da empresa e nos últimos anos atuava como diretor-geral.

Outra novidade é a contratação do engenheiro pela Poli-USP José Belfort Mattos para assumir a área comercial do Grupo Protege. O executivo trabalhou nas multinacionais Cushman & Wakefield, na IHS e na General Motors, e possui MBA pela USC Marshall (EUA).

Já para a recém-criada Diretoria de TI, quem assume é o engenheiro Hermes Zequi. O executivo tem 20 anos de experiência na área de Tecnologia da Informação em empresas nacionais e multinacionais de médio e grande porte dos segmentos químico, papel e celulose, financeiro, de internet, de varejo e serviços.

Com capital 100% nacional, o Grupo Protege está há 47 anos no mercado. Possui 16.000 colaboradores, atuando com a prestação de serviços de transporte e logística de valores, segurança privada e eletrônica e terceirização de mão de obra especializada - como portaria, recepção, serviços auxiliares nos aeroportos, dentre outros. Conta com uma frota de mais de 1.800 veículos e possui 45 filiais no Brasil.