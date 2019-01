SeaWorld Orlando abre bastidores em tours gratuitos

Redação



15/01/2019 | 14:18

Os visitantes que forem ao SeaWorld Orlando, nos Estados Unidos, nos fins de semana de 19 e 20 ou 26 e 27 de janeiro poderão participar do evento Inside Look. A ação vai levar o pessoal a seis áreas de bastidores do complexo (incluindo locais que nunca foram abertos ao público) para conhecer onde vivem os animais e aprender sobre os cuidados especiais para cuidar dos bichos.

Chris Fisher, fundador da OCEARCH (organização que reúne base de dados científicos de animais marinhos e é parceira do SeaWorld Orlando em projetos de pesquisa e conservação de tubarões) fará uma participação especial nos dias 19 e 20 de janeiro. No outro final de semana, os visitantes terão a companhia de Jack Hanna, apresentador americano e especialista em animais.

Quem participar poderá colecionar carimbos para ganhar um pin exclusivo do parque. Vale destacar que o Inside Look rola em horários específicos e está incluído no ingresso convencional do parque.

Roteiro do Inside Look, no SeaWorld Orlando

SeaWorld Rescue Center

Essa é a base da equipe de resgate do SeaWorld, onde ficam os especialistas em tratamento de água, cuidadores de animais, técnicos de laboratório e veterinários que trabalham duro para oferecer o melhor cuidado aos animais que estão em situação de risco. Nessa área, os visitantes terão a oportunidade de ver diversas instalações com tecnologia de ponta, onde centenas de animais resgatados são reabilitados e os animais do próprio parque passam por check-ups periódicos.

Fish House

Essa área raramente recebe a visita do público em geral. Aqui, a dedicada equipe do SeaWorld começa o dia antes mesmo do sol nascer para preparar a dieta de cada peixe, tartaruga marinha, leão marinho, pinguim, golfinho e orca que vive no SeaWorld.

Sea Lion & Otter Primary Housing

Pela primeira vez será possível visitar a área onde vivem os leões marinhos, morsas e lontras – estrelas do Clyde & Seamore’s Sea Lion High. Além disso, será possível aprender com o time de treinadores que trabalham com esses animais todos os dias.

Animal Ambassador Hamlet

Essa área histórica é o lar de diversas espécies do SeaWorld Orlando, incluindo os nossos “animais embaixadores”. Aqui vive uma grande variedade de pequenos mamíferos, pássaros exóticos e répteis. Esses animais fazem aparições surpresa pelo parque, apresentações em eventos da comunidade (como escolas e até hospitais), visitas a redações e também viajam para participar de programas de televisão, com o objetivo educacional.

Beluga & Seal Primary Housing

Cheia de labirintos, essa área dá acesso aos moradores do Wild Arctic, começando pela sala de preparação de alimentos para as belugas, focas e morsas. O tour continua para a sala de brinquedos das baleias, além de visita aos fundos do habitat, onde ficam as balanças usadas para pesá-las. Por fim, os visitantes verão de perto as piscinas secundárias das focas, onde elas ficam relaxando quando não estão sendo observadas pelo público.

Manta Aquarium

Nessa parte, os visitantes descobrem como é a visão sob a superfície do profundo aquário da Manta e tudo o que é preciso para cuidar de seus habitantes: arraias, peixes, dragões marinhos, corais vivos e polvo-gigante-do-Pacífico. Durante o passeio, os mergulhadores e aquaristas explicam o trabalho necessário para manter o habitat limpo e alimentar todos esses animais.