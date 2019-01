Manifestantes realizam ato em prol de moradia em Santo André

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



15/01/2019 | 14:16



Cerca de 100 famílias removidas de áreas de risco do Jardim Santo André realizam, na tarde desta terça-feira (15), manifestação em frente ao Paço andreense. De acordo com a organização do ato, o protesto tem como objetivo obter garantias da administração municipal em relação a destinação de unidades habitacionais ao grupo.

O protesto, que teve início por volta das 13h, reúne famílias removidas no fim do mês passado de áreas classificadas pela Defesa Civil com alto risco para desastres naturais, como deslizamento de encostas, situados nos núcleos Toledanos, Missionários, Cruzados 1 e 2, Dominicanos, Campineiros e Lamartine. Os lotes são alvo de ações de reintegração de posse impetradas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) na Justiça.

De acordo com a Associação Beneficente do Jardim Santo André e Adjacências, embora famílias tenham estejam recebendo auxílio moradia, que variam de R$ 400 a R$ 460, em acordo válido por um ano, não existe qualquer garantia da Prefeitura e do Estado para atendimento habitacional a essas pessoas. “Passado esses 12 meses eles não terão para onde ir”, afirma a presidente da entidade, Sônia Cristina Augusto da Silva.

É o caso da dona de casa Gisele Aparecida da Silva, 34 anos, removida de sua casa no núcleo Lamartine no mês passado. Desde então, ele tem recebido benefício de R$ 400 para arcar com os custos do aluguel de casa de quatro cômodos na Vila Suiça. “Depois que acabar o auxílio ficarei sem moradia.”

A expectativa é que ainda besta terça-feira famílias removidas do Jardim Santo André se encontrem com representantes da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Santo André não se manifestou até a publicação desta reportagem.