Meghan Markle precisou seguir protocolo real antes de anunciar gravidez

15/01/2019 | 13:10



Meghan Markle precisou passar por um protocolo da realeza antes de anunciar oficialmente que estava à espera de um bebê com o príncipe Harry. De acordo com o Radar Online, a duquesa de Sussex foi obrigada a realizar exames para descobrir se o feto tinha alguma deficiência;

- Todas as mulheres da família real devem se submeter a este teste agora. Muitas das casas reais europeias são próximas e aumenta a possibilidade de genes problemáticos, ampliando também as chances de crianças com deficiências, explicou uma fonte ao veículo.

A ex-atriz de Suits, no entanto, não estava feliz por realizar o exame:

- Mesmo a Meghan não tendo vindo de uma família real, ela precisou passar pelos testes. la não ficou feliz em ter que passar por isso, mas não era uma opção negociável assim como a maior parte das tradições da família real, completou o informante, ao explicar que o exame fazia parte de um protocolo feito sob ordens da rainha Elizabeth II.

O protocolo passou a seguir exigido após o príncipe John, filho mais novo dos cinco de Georve V com a rainha May, que sofria de epilepsia morrer aos 13 anos de idade, em 1919. Por enquanto, o casal ainda não divulgou o sexo e o nome do bebê e há rumores de que Meghan estaria à espera de gêmeos.