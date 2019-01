Ao lado de Gabi Brandt, Saulo Poncio fala sobre realização do sonho de ser pai

15/01/2019 | 13:10



Gabi Brandt e Saulo Poncio parecem estar vivendo a melhor fase da vida a dois. Esperando o primeiro filho, os dois concederam uma entrevista à Antonia Fontenelle no YouTube e falaram sobre a gravidez e os próximos passos do relacionamento, como o casamento e a mudança de residência. Ex-participante do reality show De Férias com o Ex, Gabi relembrou a emoção do chá revelação do sexo do bebê, enquanto Saulo entregou que sempre quis ser pai de menino.

- A minha família não chorava de emoção, eles choravam por ver o Saulo chorando de soluçar, disse a morena.

- Eu sempre quis ser pai. Sempre, contou o músico.

O casal ainda reconheceu que o namoro aconteceu de forma bastante intensa e rápida. Além de gravidez, em menos de um ano juntos, os dois já estão organizando um casamento para cerca de 300 pessoas e planejam se mudar de residência com toda a família de Saulo:

- Foram oito meses de namoro muito intensos. Antes da gente começar a namorar, ela ficava chorando pitangas de lá, e eu chorando pitangas de cá. Os dois no Facetime desabafando. E, quando ela veio para cá, em casa, não desgrudou mais, disse o cantor.

- Hoje eu não consigo viver mais sem ele, completou ela.

Sobre a nova casa, Saulo explica que a família toda deve permanecer morando no mesmo local, mas com espaços independentes:

- A gente está planejando ir para um lugar maior e conseguir manter isso. Eu e a Gabi vamos ficar no nosso canto, dentro da mesma casa, mas um lugar independente. Se fechar a porta, a gente vai ter nossa sala, nossa cozinha. A Sarah e o Jonathan também vão ter o canto deles.

Eles também mostraram que não estão nem aí para as polêmicas em torno da história de amor que surgiu após Saulo descobrir que não era pai de Madalena, filha da ex-namorada Letícia Almeida. Sem dar ênfase ao assunto, Gabi e Saulo afirmaram que se aproximaram após viverem um furacão, que os uniu. Na entrevista, a influencer digital brinca que os dois conseguiram sair do fundo do poço juntos e que não liga para os comentários de que o relacionamento com o cantor seria de fachada:

- A galera tinha essa desconfiança. No começo, quando a gente divulgou, tinha muitos comentários: nossa, vamos fazer um bolão, aposto que termina um mês. Mas o importante é que a gente acreditou, confiou e se permitiu sentir a parada e estamos aqui até hoje.