Ludmilla revela se já teve um affair com Gabriel Jesus e assume crush no jogador

15/01/2019 | 13:10



Ludmilla e Gabriel Jesus juntos? Há tempos esse possível casal deu o que falar, mas nenhum dos dois tinha assumido se rolou algo de fato entre eles. Até agora, já que, em conversa com Julia Farias para o canal da atriz no YouTube, a cantora contou que tem um crush no jogador de futebol e ainda deu a entender que já pegou o atleta, sim.

No bate-papo sobre crushes, a cantora falou o que acha de Gabriel:

- É um fofo. Meu amigo também. Pegaria.

Na lista de famosos que Julia deu para Ludmilla responder se ficaria ou não também estavam Chris Brown, que ela disse ser muito charmoso e com quem casaria, e Drake, com quem ela não teria nada sério porque não confia nele.

Além disso, Lud ainda falou sobre um possível interesse amoroso em Nego do Borel. A cantora disse que apesar de achar o cantor gostoso, não o pegaria porque eles são amigos. A intimidade na relação é tanta que ele fala com ela por chamada de vídeo até quando está no banheiro fazendo suas necessidades.

- Nego está gostoso agora. Ele é meu amigo, meu irmão. A gente se fala quase todo dia no Facetime. Ele me liga do Facetime c*****o, pra você ter noção dessa intimidade. C*****o real, sentado no vaso. Sou obrigada a fazer companhia e passar por esse tipo de constrangimento. Mas ele está muito bonito agora. Forte e saradinho.

E se você pensa que Ludmilla falou apenas de homens, está muito enganado. Ela também ficaria com algumas mulheres como Rihanna, por exemplo:

- A Rihanna eu pegaria sim. A conheci e ela é muito legal, gentil e engraçada.

Fã declarada de Beyoncé, Lud justifica que não ficaria com a cantora por respeito, enquanto que ao falar de Angelina Jolie, ela entregou que considera a atriz bonita, mas muito velha.

Voltando ao assunto Gabriel Jesus, como não ficou muito claro se Ludmilla já teve algo com o jogador, ao final do quadro Julia recapitulou o assunto, afirmando ter se dado conta do desconforto de Ludmilla para opinar sobre um dos crushes. Nenhuma das duas deu nome nessa parte da conversa, mas Julia perguntou:

- Você achou sacanagem pelo mesmo motivo que eu achei esta aqui. Tu já, né?

E Lud soltou:

- Já.

Será que é ele mesmo?