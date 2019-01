Live streamings e vídeos criam nova forma de turismo e dicas de viagens

Opinião



15/01/2019 | 13:18

Texto de Rodrigo Carneiro

A internet é uma das ferramentas mais úteis para quem é turista e gosta de conhecer novos lugares. Ferramentas como o GPS, ou um smartphone, são essenciais para não se perder pelo mundo afora. A maior novidade, atualmente, é o streaming, que tem ganhado espaço entre os viajantes, sejam eles iniciantes ou experientes. Muitos usuários possuem vídeos na internet apresentando lugares, dando dicas e também mostrando curiosidades de todo o canto do planeta.

O Netflix é o principal responsável pela popularização do serviço de streaming no Brasil. Hoje em dia, segundo reportagem da UOL, a empresa possui quase 8 milhões de assinantes no país. Um número que supera algumas das principais empresas de TV à cabo, como a Sky Brasil. O interesse do brasileiro pela tecnologia de streaming é justificado pelo aumento do número de pessoas com acesso à internet.

Atualmente, segundo dados de pesquisa do IBGE, 75% da população brasileira está conectada, seja por um smartphone ou um computador. O principal uso da internet ainda são as redes sociais, porém o serviço de streaming tem ganhado cada vez mais espaço. Cerca de 80% das pessoas com rede afirmaram que se conectam para ver algum tipo de vídeo online, independente da plataforma. É um crescimento, entre 2016 e 2017, de quase 12%.

Por isso, o conteúdo de viagem, como vlogs ou dicas de lugares, acabou ganhando espaço na vida do brasileiro. As pessoas buscam informações de diferentes cidades e países, seja para visitar futuramente, ou então apenas a título de curiosidade. É uma opção também para quem não tem condições de viajar para conhecer alguns lugares do mundo.

Turismo via streaming

São duas plataformas que dominam o conteúdo voltado para viagens na internet. O YouTube e também a Twitch TV, que é líder na transmissão ao vivo de vídeos na internet. Atualmente, segundo dados da SuperData Research, as duas empresas, juntas, possuem mais de 500 milhões de usuários. Ou seja, um número robusto de espectadores buscando diferentes conteúdos.

A Twitch TV possui uma categoria chamada Travel & Outdoors, que é um espaço no site exclusivo para live streamings com conteúdo de viagens. Alguns usuários disponibilizam vídeos de viagens em andamento, em tempo real, ou então interagem no chat falando, e dando dicas, de locais para se visitar. Pode ser um restaurante ou então um hotel, dependendo da experiência.

Porém, no YouTube é onde estão a maioria dos canais com diferentes conteúdos de viagens. Um exemplo é o brasileiro Viagens ao Redor do Mundo, que compartilha algumas experiências, e dicas, de lugares para conhecer. Com mais de 100 mil inscritos, ele é um sucesso justamente por essas dicas de viagens por lugares exóticos e diferentes. O mesmo acontece com o canal britânico FunForLouis, que possui mais de 2 milhões de inscritos e é um dos mais populares do mundo na rede.

O Rota de Férias também possui o próprio canal no YouTube, com conteúdos exclusivos de algumas das reportagens que temos por aqui. Vale a pena conferir alguns dos nossos vídeos antes de preparar uma viagem.

Audiência para o conteúdo

Uma das perguntas é se o conteúdo de streamings, principalmente ao vivo, consegue chamar atenção de usuários. No portal da Twitch TV, por exemplo, a categoria de viagem não possui tantas visualizações. Os canais possuem cerca de 70 ou 80 usuários acompanhando as transmissões. É uma diferença significativa com outras categorias, principalmente se compararmos com o universo de jogos online.

Por isso, é possível imaginar que unir turismo e jogos eletrônicos pode ter um resultado positivo com maiores audiências. Algumas plataformas já realizam isso com algum sucesso. A Betway Casino, por exemplo, funciona como um simulador de cassinos temáticos. Ou seja, é possível jogar pôquer, roleta e outros jogos neste estilo por exemplo com a temática de Atlantic City, uma das cidades turísticas mais populares dos Estados Unidos.

Outro exemplo é o aplicativo Everest VR, que usa os óculos de Realidade Virtual para simular uma escalada no temido Monte Everest. Existe também uma versão para conhecer o Grand Canyon, um dos locais mais visitados no norte da América. Ele utiliza da mesma tecnologia e pode ser jogado online. O Google também entrou nesta inovação e disponibilizou o Google Earth VR, onde é possível, literalmente, passear pelo mundo utilizando as tecnologias de streaming e Realidade Virtual.

Todos esses jogos, ou aplicativos, estão disponíveis para diferentes plataformas, como computadores, videogames e smartphones. A ideia de unir essas duas categorias parece já ter conseguido algum sucesso e tem crescido consideravelmente. Desta forma, é possível imaginar que o streaming voltado para o turismo continue crescendo no mundo, principalmente com a evolução deste tipo de tecnologia.