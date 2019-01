5 ferramentas online para ajudar nas despesas de início do ano

Da Redação, com assessoria



15/01/2019

A chegada de um novo ano é marcada por grandes expectativas, resoluções e projetos inovadores. No entanto, para parte dos brasileiros, essa época também é sinônimo de contas a pagar. Além dos gastos cotidianos como água, luz e telefone, também são acrescentados à lista os impostos, como IPTU e IPVA, licenciamento de veículos, rematrículas, materiais escolares e gastos com viagens de férias.

Para organizar as finanças e economizar nas despesas do começo do ano, é possível utilizar aplicativos e ferramentas online que oferecem planilhas inteligentes, descontos em pagamento de contas e compras pela internet. Abaixo, confira algumas dessas plataformas que podem te ajudar.

PicPay

Esse aplicativo funciona como uma carteira digital, que possibilita compras de créditos para celular, transporte público e pagamento de contas bancárias por meio do smartphone. A grande vantagem da ferramenta são as promoções de cashback, que devolvem parte do dinheiro. Em alguns casos o PicPay oferece até 20% do valor de volta em pagamentos de boletos pela plataforma, que podem ser utilizados em novas transações ou depositados na conta bancária. Está disponível para Android e iOS.

Tiendeo

É uma plataforma que reúne folhetos e catálogos dos principais supermercados do Brasil. Ela permite que os consumidores se informem sobre os preços oferecidos pelos produtos nas lojas físicas e optem pelo melhor custo-benefício na hora de fazer as compras domésticas. O Tiendeo pode ser consultado pelo site ou por meio do aplicativo disponível para Android e iOS.

Cuponomia

O Cuponomia reúne ofertas e cupons de desconto para compras em diversas lojas online. Com os códigos promocionais é possível economizar até 20% ao adquirir livros, materiais escolares, mochilas, entre outros produtos. Para utilizar os cupons, é necessário acessar o site do Cuponomia, copiar o código do desconto oferecido e inserir na finalização do pedido feito via e-commerce.

Zumpy

É um aplicativo de compartilhamento de transporte, disponível nas principais capitais brasileiras. Compatível com Android e iOS, na prática, o motorista pode compartilhar o seu trajeto e oferecer caronas para passageiros com destinos dentro da rota. A cada carona oferecida, os cpndutores acumulam créditos que podem ser trocados por combustível nos postos de gasolina ou podem ser abatidos na parcela do IPVA.

Guia Bolso

O aplicativo Guia Bolso é ideal para ajudar a organizar as finanças. E não apenas com as despesas de janeiro. A dica vale para todos os meses do ano. A plataforma permite vincular movimentações de contas bancárias e cartões de crédito, para controle dos gastos, contas a vencer e informações sobre saldos de investimentos. Está disponível para Android e iOS.

