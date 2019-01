Homem-Aranha viaja para a Europa no trailer do novo filme 'Longe de Casa'

15/01/2019 | 13:04



A animação "Homem-Aranha no Aranhaverso" pode ter acabado de chegar aos cinemas, mas a versão em carne e osso do Amigão da Vizinhança não deve demorar para voltar as telonas. Nesta terça-feira, 15, a Sony Pictures divulgou o primeiro trailer de "Homem-Aranha: Longe de Casa", filme no qual o ator Tom Holland volta a viver Peter Parker.

Na prévia, o herói está de férias e viaja para a Europa com seus amigos do ensino médio. Mas a diversão dura pouco e logo ele é recrutado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para combater um novo vilão, Mistério (Jake Gyllenhaal).

Com estreia marcada para 4 de julho no Brasil, "Homem-Aranha: Longe de Casa" deve ser ambientado após os eventos de "Vingadores: Ultimato", que chega aos cinemas em abril.

No novo filme do Aranha, Marisa Tomei, Jon Favreau e Zendaya retornam ao elenco. Confira o trailer no endereço a seguir: (https://youtu.be/6m4KxZsJPJ8).