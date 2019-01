Apresentado, Soteldo veste a 10 do Santos e agradece confiança de Sampaoli

15/01/2019 | 13:02



Até agora o único reforço anunciado pelo Santos, Yeferson Soteldo foi apresentado em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT Rei Pelé. Acompanhado do presidente José Carlos Peres e do executivo de futebol Renato, o jogador venezuelano vestiu a camisa de número 10 e exaltou a história do seu novo time.

"O Santos é um dos maiores clubes do mundo. Foi onde Pelé, o maior jogador da história do futebol, jogou. Também teve o Neymar, que é muito bom. É um sonho jogar neste clube", afirmou Soteldo, que assinou um contrato válido por quatro temporadas e vestiu a camisa que foi de Gabriel na temporada passada.

A contratação de Soteldo atende a um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que assumiu o comando do Santos no fim de 2018. O venezuelano não chegou a trabalhar com o treinador no futebol chileno, mas fez elogios ao comandante da equipe, apontando que sua qualidade técnica deve ter chamado a atenção do argentino.

"Não trabalhamos juntos, ele estava na Universidad do Chile, depois foi para outra equipe e quando eu cheguei na La U, ele não estava. Imagino que ele me viu, estava atento ao clube por sua relação com ele. E quando me dizem que ele me pediu, me surpreendi, imagino que pela qualidade e porque posso ajudar. É um grande treinador, já ganhou muito e espero corresponder", afirmou.

Soteldo também aproveitou a entrevista coletiva para apresentar ao torcedor santista as suas características. "Posso jogar pela esquerda, pela direita e pelo meio. Mas gosto de jogar livre. Gosto de ter sempre a bola no pé e encarar o defensor. Farei o que o treinador pedir", comentou o reforço santista.

o meia-atacante venezuelano, de 21 anos, tem apenas 1,60m de estatura, iniciou a sua carreira no Zamora, da Venezuela, tendo se transferido ao Huachipato no fim de 2016. E em 2018 atuou foi cedido por empréstimo para a Universidad de Chile. Mas o meia-atacante chamou mesmo a atenção nas divisões de base da Venezuela ao fazer parte de uma campanha histórica da sua seleção, que foi vice-campeã mundial sub-20 em 2017.

O novo reforço santista ainda não poderá participar do jogo de estreia do time no Campeonato Paulista, o duelo com a Ferroviária, marcada para o próximo sábado, na Vila Belmiro.

Após fechar a chegada de Soteldo, o Santos busca novos reforços para atender aos pedidos de Sampaoli. O volante Pablo Pérez, do Boca Juniors, e o lateral-esquerdo Adriano, do Besiktas, são alguns dos nomes que estão na mira do clube.