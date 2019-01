Com motor de BMW, Toyota Supra ressurge após 17 anos

Leo Alves



15/01/2019 | 12:18

Após quase 20 anos de espera, o Toyota Supra está oficialmente de volta. A quinta geração do esportivo foi apresentada na última segunda-feira (14), no Salão de Detroit. Para viabilizar o modelo, a marca japonesa dividiu os custos do projeto com a BMW, que cedeu a plataforma do Z4 e seus motores para o esportivo nipônico.

Detalhes novo Toyota Supra

Até mesmo a fabricação do Supra será na Alemanha, ao lado do seu primo germânico. Além da divisão dos custos, a parceria entre as gigantes possibilitou que a tradição dos propulsores seis-em-linha fosse mantida no carro da Toyota.

Com 3,0l, o motor mais potente tem 340 cv de potência e 51 kgfm de torque máximo. Ele será utilizado nas versões mais completas do esportivo. Nas mais básicas, a marca optou pelo 2,0l de quatro cilindros. Também de origem BMW, ele rende 258 cv e tem 40,8 kgfm de torque. A transmissão é sempre a mesma, sendo uma automática de oito marchas.

Dinâmica afiada

Outra marca que participou do desenvolvimento do novo Toyota Supra foi a Gazoo Racing, divisão de alto desempenho do grupo japonês. Ela se responsabilizou por realizar o acerto dinâmico do cupê. Para isso, testou o carro nas ruas e em autódromos.

Como resultado, o modelo tem um nível de rigidez à torção melhor que o BMW Z4, além de ter uma distribuição de peso ideal. Cada eixo tem 50% do peso distribuído de maneira uniforme. Essas características, ao menos no papel, contribuem para que o esportivo tenha um bom desempenho em curvas.

Sem previsão de vir ao Brasil, o novo Toyota Supra será vendido no Japão já em 2019. Os EUA e a Europa também vão receber o cupê.