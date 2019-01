Suposta vítima de R. Kelly afirma que foi ameaçada pelo músico

15/01/2019 | 11:29



A cantora Faith Rodgers, uma das supostas vítimas de R. Kelly, afirmou nesta segunda-feira, 14, que foi ameaçada pelo músico e sua equipe depois de tê-lo denunciado à Justiça e de sua advogada ter informado sobre a abertura de uma investigação em Nova York (EUA).

Gloria Allred, advogada da artista e reconhecida defensora dos direitos da mulher, disse a jornalistas que Faith foi vítima de "intimidação e represália" por parte do cantor após a denúncia contra ele. A mãe de Faith diz que ela e seu marido também foram ameaçados.

Faith e Kelly se conheceram em março de 2017 após um dos shows dela, quando a jovem tinha 19 anos. Grande figura do R&B da década de 1990, autor da conhecida "I Believe I Can Fly", R. Kelly ficou ainda mais em evidência depois que um documentário sobre ele foi lançado há alguns dias.

O material de seis horas chamado "Surviving R. Kelly" (Sobrevivendo a R. Kelly, em tradução livre), foi transmitido pelo canal de televisão a cabo Lifetime. O conteúdo mostrou várias mulheres que acusam o músico de ter tido relações sexuais com três adolescentes com menos de 16 anos de idade quando ele já era maior de idade.

Outras testemunhas afirmam que Robert Sylvester Kelly, verdadeiro nome do artista, se rodeava de mulheres, as quais transformou em escravas sexuais e que atualmente estão isoladas de suas famílias.

Faith acusa R. Kelly e sua equipe de ter criado uma página no Facebook para desacreditá-la, ao publicar fotos de ambos tiradas em um lugar privado, segundo Gloria Allred. A advogada também representa outras duas supostas vítimas do músico. A página na rede social foi excluída horas após a publicação.

A equipe de Faith também disse que Kelly escreveu uma carta ameaçando a cantora com supostas evidências médicas de que ela contraiu a doença depois de ter feito sexo com outro homem. O advogado do cantor, Steve Greenberg, disse que a suposta carta era "uma total invenção".

Faith, atualmente com 20 anos, apresentou uma ação em maio de 2018 para obter uma compensação de R. Kelly, acusando-o de lhe ter contagiado com herpes genital, uma doença sexualmente transmissível.

Segundo vários veículos de comunicação locais, R. Kelly é alvo de uma investigação judicial em Atlanta (EUA), onde mora. Além disso, a polícia do condado de Cook, em Chicago, cidade natal do músico, fez várias verificações nos últimos dias, depois de uma chamada do promotor local para oferecer testemunhas.