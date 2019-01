Após repercussão de foto, Emanuelle Araújo fala sobre rumores de namoro com Andréia Horta

15/01/2019 | 11:12



No dia 21 de dezembro do ano passado, Emanuelle Araújo publicou em seu Instagram uma imagem em que aparece ao lado de Andréia Horta. Em uma montagem de quatro fotos, as duas atrizes aparecem descontraídas e rindo bastante. Na legenda, a estrela de Samantha! se limitou a escrever:

É isso, com o emoji de um raio e de um coração.

A repercussão da imagem foi tão grande que os fãs estavam especulando se estava rolando um namoro entre as duas. Até Nanda Costa, que namora Lan Lanh, comentou brincando:

Até vocês?? Hahahaha

Em entrevista à Marina Caruso, colunista do O Globo, Emanuelle foi categórica:

- Somos duas mulheres, livres, que trabalham e as pessoas já querem criar história. Era uma celebração do amor, de um relacionamento fraterno. Mas também, e daí? O Brasil está muito duro, vamos focar no que importa.

Na conversa, a estrela ainda contou seus próximos projetos: em março chega a segunda temporada de Samantha!, na Netflix, e ela em breve poderá ser vista na próxima novela das seis da TV Globo, chamada Órfãos da Terra. Na trama, Emanuelle vai viver uma mulher que sofre com o machismo:

- É uma mulher que foi mãe jovem, como eu, e tem uma filha grande, de quase 20 anos. Recém separada, ela vai viver as sequelas de uma sociedade machista.